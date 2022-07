Online "Marchio23 #1": nuovo brano musicale di Eies

È fuori il nuovo progetto musicale del giovane artista di Torre Santa Susanna, Eies (Andrea Scredi). Si chiama "Marchio23 #1" il brano uscito il 15 luglio: il primo capitolo, così definito dall'artista, di tanti altri futuri. Si tratta di una raccolta di pensieri personali e di vita personale sottoscritti e tramandati in musica, proprio come fosse un vero e proprio diario dell'artista. Il brano come sempre è disponibile su Spotify e tutte le piattaforme digitali.