Brindisi ospita "Capitan Acciaio", il road show itinerante per grandi e bambini

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha aderito al progetto educativo “Capitan Acciaio" del Consorzio Ricrea Acciaio per il riciclo ed il recupero degli imballaggi in acciaio facenti parte del sistema Conai.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare grandi e bambini alla corretta raccolta differenziata e alle operazioni di riciclo.



Capitan Acciaio sarà presente in piazza Vittoria a Brindisi dal 9 all’11 ottobre 2022 per dimostrare che grazie al riciclo tutti gli imballaggi in acciaio (come barattoli, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure) possono tornare a nuova vita sotto forma di panchine, binari, biciclette e giocattoli.



Di seguito il calendario dettagliato:

- domenica 9 ottobre ore 11 - 21

- lunedì 10 ottobre ore 11 - 21

- martedì 11 ottobre ore 9 - 15

Chi è Capitan acciaio

Capitan Acciaio è il road show itinerante nelle città italiane giunto alla sua terza edizione e premiato nel 2018 come miglior campagna nella categoria “comunicazione ambientale” nell'ultima edizione dell'International GrandPrix Relational Strategies.

Risultato che ha consentito il diritto di concorrere al premio continentale IMC awards 2019, dove si è classificato terzo nella categoria Charity/ Non-profit.

Incentrata sull’omonimo supereroe, si articola in un tour territoriale e in una serie di attività sui canali social, coinvolgendo tutti i protagonisti della filiera del riciclo, dalle istituzioni agli operatori, ai cittadini. Attraverso attività e laboratori creativi, Capitan Acciaio ha permesso a "Ricrea" di raggiungere, informare e sensibilizzare adulti e bambini sulle modalità di raccolta presenti in ciascun Comune, sulle diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle loro caratteristiche di sostenibilità.