Brindisi, i capolavori dell'arte risplendono grazie al riciclo di oggetti comuni

BRINDISI - In natura non esiste il concetto di "rifiuto": tutto ciò che è scartato, e presenta caratteristiche naturali, viene assorbito dall'ambiente e rimesso in circolo.

Questo è il presupposto principale su cui si basa la mostra intitolata “In art we recycle” (letteralmente "Recicliamo nell'arte"), disponibile presso le Colonne shopping centre dal 4 marzo al 2 aprile.

L'esposizione mette in luce le creazioni dell'artista Jane Perkins, che ha originalmente riprodotto alcune delle più note opere della storia dell'arte, mediante il riutilizzo di oggetti comuni.

E così tornano a risplendere, in una chiave del tutto innovativa ed originale, i capolavori di Frida, Leonardo, Van Gogh e tanti altri artisti.

Le composizioni sono realizzate esclusivamente tramite l'innesto di oggetti (macchinine, dadi, bottoni ecc), che i visitatori potranno divertirsi a cercare osservando attentamente i quadri. Questi ultimi non sono stati oggetto di pittura a colori o di alcun altro tipo di aggiunta.

Le opere

Tra le opere assume rilievo la profondità dei volti: su tutti quello de La ragazza afgana, che chiaramente ricalca la celebre fotografia scattata da Steve McCurry nel 1984, e pubblicata sulla copertina della rivista National geographic magazine.

Riconoscibilissimi sono anche quelli di Albert Einstein e Ludwig van Beethoven, due punti di riferimento importanti per la cultura moderna.

Non mancano i legami con la contemporaneità: l'opera intitolata Il bacio: Kate e William, riprende i futuri reali britannici scambiarsi un tenero gesto d'amore nel giorno delle loro nozze.

Chi è Jane Perkins?

L'artista britannica ha iniziato la sua attività a Londra nel 2006. Utilizza in particolar modo giocattoli, conchiglie, bottoni, perline e gioielli. Il suo lavoro si contraddistingue per un approccio decisamente ecologico.

Nel 2009 ha ricevuto il "Peaple's vote" all'Open art exhibitions per la sua versione dei ritratti di Mandela e della Regina Elisabetta.