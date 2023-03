"Brindisi città da amare": un video suggestivo valorizza la città

BRINDISI - La pizzica risuona nell'aria e fa da contorno alle immagini che si susseguono una dopo l'altra. La vista è quella magica ed avvolgente della città di Brindisi.

I monumenti, ricchi di una storia tutta da preservare, si accostano benissimo al colore del mare, di un blu intenso e vero emblema della città.

Quello appena descritto è il video, realizzato e pubblicato su instagram, dal videomaker brindisino Adolfo de Vitti. Attualmente (6 marzo) la clip ha ottenuto più di 7800 visualizzazioni in quattro giorni.

Ma al di là dei numeri, si tratta di un contenuto che può far inorgoglire i brindisini e - sicuramente - capace di far innamorare qualsiasi turista interessato a recarsi in Puglia.

Sono pochi secondi, ma davvero intensi. Ognuno potrà giudicare da sé, e per ciò vi invitiamo a guardare la clip.

Un nuovo Rinascimento

Brindisi e la sua provincia, spesso viste come "Cenerentole di Puglia" nell'ambito turistico, o ancor peggio come un semplice scalo, nascondono delle potenzialità note, ma che potrebbero essere sviluppate per mezzo di una promozione che valorizzi le bellezze locali piuttosto che vivere di luce riflessa.

In tal senso, partire da ciò che il territorio offre è fondamentale. Lo storico Monumento al marinaio d'Italia, lo splendido Lungomare Regina Margherita, il Castello Alfonsino, il Duomo, la Scalinata virgiliana con le Colonne romane. Questi sono solo alcuni dei luoghi simbolo del territorio, che Adolfo de Vitti mette in luce attraverso le immagini.

La clip si conclude mostrando un tramonto totalizzante, che pervade l'acqua ed avvolge la città. Seguirà l'incipit di una nuova alba?