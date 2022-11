Brindisi, un'esperienza virtuale per entrare nel mondo di Frida Kahlo

BRINDISI - Un'esperienza interessante, istruttiva e scorrevole. Tutto ciò e molto altro è rappresentato dall'evento proposto in questi giorni da le Colonne Shopping Centre.

Il centro commerciale brindisino - infatti - sin dal 9 novembre - e fino al 20 del corrente mese, concede la possibilità di vivere un'esperienza virtuale totalmente gratuita.

Frida Kahlo vr Experience, questo è il nome della mostra, adatta sia per i cultori della materia ma anche per chi non si è mai interessato all'arte.

"Sono 8 minuti di durata" a detta del gentilissimo staff adibito all'accoglienza dei partecipanti. In realtà, la tempistica - probabilmente per la scorrevolezza del progetto multimediale - pare ancora minore. I fruitori non devono far altro che indossare sul capo un apposito visore e immergersi nel mondo novecentesco di Città del Messico.

Il giardino di Casa Azul, il luogo in cui ha vissuto l'artista messicana, è la location di un racconto che non può trascurare le vicende personali di Frida, strettamente legate allla sua carriera.

Su tutti i riferimenti, emergono quelli all'incidente che, giovanissima, le procurò dei danni gravi per tutta la vita e - poi - le sue opere più significative.

Non meno importante è il rapporto che si può definite "totale" con l'amore e con suo marito Diego Rivera, tanto desiderato quanto - talvolta - disprezzato a causa dei suoi tradimenti. Fu, però, proprio l'uomo - dopo la morte della pittrice, a far sì che la residenza in cui ella aveva vissuto diventasse un museo. Destinazione che rimane la medesima ancora oggi e che attira giornalmente un numero consistente di turisti.

La scelta di dedicare un'evento del genere a Frida Kahlo deriva da un duplice motivo: il fatto che l'artista - ormai da tempo - sia diventata un'icona (pop) e - dunque - la necessità di associare la sua persona al periodo in cui si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne (24 novembre).

Del resto, non esiste una vita tanto sofferente quanto "prospera di desiderio", come quella di Frida, da poter rappresentare al meglio chi dal buio vuole cercare la luce.