Da Brindisi a Giulianova per partecipare a “Mister Italia 2023”

BRINDISI - Mister Italia, il noto concorso che si svolge annualmente, non è stato pensato solo come evento per celebrare la bellezza maschile, ma anche a mo' di trampolino di lascio per concorrenti dotati di talento, volontà, personalità e attitudine. I partecipanti, in somma, avranno un'occasione per essere lanciati nel mondo della moda, della pubblicità, del cinema e dello spettacolo. Questi sono tutti settori che necessitano continuamente di volti e personaggi nuovi ed interessanti.

Tra coloro che prenderanno parte all'edizione 2023, c’è anche un ragazzo di Brindisi. Si tratta di Francesco Pizzuto, 28 anni, impiegato nella tabaccheria di famiglia e personal trainer con la passione per lo sport e la palestra, è infatti tra i 95 prefinalisti provenienti da tutta Italia che giovedì 24 agosto a Giulianova (Teramo) si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma due sere dopo allo Stadio del Mare di Pescara.

Francesco in Abruzzo potrà quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

Insieme ai quaranta finalisti sul palco di Pescara, sabato 26 agosto, ci saranno anche le 25 ragazze selezionate per il concorso “Miss Grand Prix”.

Entrambe le manifestazioni, organizzate da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino dei Comuni di Pescara e Giulianova.