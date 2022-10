Brindisi in onda su Rai 1, la città sarà protagonista della trasmissione "Paese che vai"

BRINDISI - La bellezza e le tipicità del capoluogo adriatico, a breve, compariranno nuovamente in televisione. Brindisi, infatti, sarà protagonista di una delle puntate del programma "Paese che vai" in onda questa domenica (23 ottobre) alle ore 9.40 su RaiUno.

La trasmissione è condotta da un esperto del settore, il giornalista romano Livio Leonardi, iscritto - tra l'altro - all'Albo nazionale giornalisti stampa turistica italiana (Gist).

Le parole del primo cittadino

"Un immaginifico viaggio attraverso le epoche splendenti della nostra città - Ha scritto ieri (19 ottobre), in un post su facebook, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi - Avevo accompagnato personalmente Livio Leonardi, ideatore e conduttore dello storico programma Rai patrocinato dal ministero della cultura, presso il Tempio di San Giovanni al Sepolcro; uno dei tanti luoghi della nostra città che saranno raccontati nella puntata, che mette in scena anche un affascinante viaggio nel tempo, facendo rivivere storie di combattenti ed eroi. - Conclude - Non potete perdervela".

Paese che vai, info sul programma

"Il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l'arte, l'architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del talento italiano". Questa è la descrizione della trasmissione riportata nell'apposito portale Rai Play.

Ciò che aspetta la città - dunque - sarà un'apertura nei confronti del vasto pubblico italiano, desideroso di addentrarsi in una realtà - quella di Brindisi - forse poco conosciuta ma meritevole di considerazione in termini culturali e turistici.