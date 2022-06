“Un Momento”, fuori il singolo del duo brindisino Treyz e Fred

BRINDISI - E' disponibile all’ascolto dalla mezzanotte di oggi, su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube, Apple Music, TikTok) il nuovo singolo del duo brindisino Treyz (Luca Longo) e Fred (Federico Perrone). Si intitola “Un Momento” la canzone nata durante una sessione in studio da parte di Treyz e successivamente consegnata a Fred, il quale ha inciso la seconda strofa.

I due raccontano vicende amorose vissute in prima persona. Luca riporta nel ritornello le seguenti parole: “Dimmi quanto costa un ti amo”, il giovane ritiene che molto spesso i ragazzi di oggi non diano peso alle proprie parole e sentimenti. Con quest’opera, i due hanno deciso di allontanarsi dal genere Rap/Trap, spostandosi sul Pop, per divulgare il loro stile ad un pubblico più ampio.