A Brindisi nasce "Radio Morvillo": voce alla scuola

BRINDISI - Nasce all’Ipsss "Morvillo-Falcone" di Brindisi “Radio Morvillo”, una web radio che accoglierà podcasts di vario genere realizzati da docenti e studenti che daranno voce alla scuola in un modo nuovo e originale. Radio Morvillo è un progetto che coinvolge la didattica, la musica, l’arte e tutto ciò che rappresenta un’opportunità creativa per gli studenti dell'Istituto. L’istituto professionale diretto da Irene Esposito è sbarcato nel mondo delle radio online cogliendo l’occasione del “Dantedì” lo scorso 25 marzo, con il primo episodio del primo podcast “Ti ricordi Dante?”, che ha inaugurato ufficialmente Radio Morvillo, un primo appuntamento in cui docenti e alunni hanno parlato del Sommo Poeta attraverso riflessioni inedite sull’arte e sulla musica.

E’ possibile ascoltare e scaricare l’episodio seguendo questo link. Il Dantedì è stato così scelto come data ideale e simbolica per la nascita di Radio Morvillo, stimolando le riflessioni su ciò che rappresenta la radio oggi e l’obiettivo dantesco di voler raggiungere attraverso la lingua un pubblico più ampio. Radio Morvillo si appoggia sulla piattaforma Spreaker, che permette di ascoltare i podcast in diretta oppure di scaricarli per poterne fruire il contenuto in un secondo momento. In pochi giorni la neonata radio ha ricevuto numerose visite e il contenuto è stato ascoltato e scaricato più volte.

L’Ipsss "Morvillo-Falcone" entra così a far parte di una realtà che ad oggi coinvolge più di 12 milioni di ascoltatori solo in Italia. La radio è un mezzo che ha saputo evolversi e adattarsi a nuove forme di comunicazione e distribuzione dei contenuti e rappresenta oggi una grande occasione per la scuola, con l'obiettivo di comunicare e dare vita a nuovi progetti. I nuovi episodi e i podcast realizzati dall’Ipsss "Morvillo-Falcone" saranno comunicati attraverso i canali social Instagram e Facebook dell’istituto.