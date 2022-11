Brindisi ospita le riprese del film internazionale "The Promised Land"

BRINDISI - Il cinema internazionale fa tappa presso il capoluogo adriatico. Si tratta della pellicola "The Promised Land" diretta dal regista britannico Michael Winterbottom.

Dopo le riprese svolte ad inizio ottobre a Lecce, la troupe di lavorazione è giunta nel Brindisino durante i giorni scorsi, girando alcune scene a Ceglie Messapica (nei dintorni del municipio) e ad Ostuni (zona 167 e Palazzo Cenci Tanzarella).

Le attività cinematografiche a Brindisi sono in svolgimento nella mattinata odierna (2 novembre) e stanno interessando la zona Casale della città. Alcune strade del quartiere - infatti - sono state chiuse al traffico per consentire lo svolgimento del lavoro. L'amministrazione comunale ha determinato la temporanea chiusura di alcune arterie stradali, con divieto di sosta, anche per domani e dopodomani.

Le vie interessate, dalle ore 10:00 alle 21:00, sono le seguenti: Via De Pinedo, Via Umberto Maddalena, il piazzale antistante la parrocchia Stella Maris, Via Ferulli, Via Baracca, e Viale Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra Via De Pinedo e Via Umberto Maddalena. I divieti non sono validi per i mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine, e quelli adibiti alle riprese.

Informazioni sul film

Il regista, Winterbottom, è stato candidato per tre volte alla Palma d’Oro presso il Festival di Cannes, ha vinto prima l’Orso d’Oro al Festival di Berlino nell’edizione 2003 e - poi - quello d’Argento nel 2006. Di recente ha diretto la serie televisiva originale Sky This Sceptred Isle sulla Brexit, con Kenneth Branagh nel ruolo del primo ministro britannico Boris Johnson.

La pellicola in questione, da lui diretta, è abientata in Palestina alla fine degli anni '40, prima della nascita dello stato di Israele.

Tra i protagonisti, il film si avvale di Harry Melling, attore che nel film interpreta il ruolo del poliziotto Geoffrey Morton. Nato a Londra il 13 marzo 1989, è un attore noto - principalmente - per aver interpretato il personaggio Dudley Dursley nella serie cinematografica di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K. Rowling, e per aver interpretato Harry Beltik nella serie netflix La regina degli scacchi.