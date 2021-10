Anche Brindisi presente nel progetto Mare Magnum Nostrum in mostra a Ravenna

BRINDISI - Mare Magnum Nostrum è un’opera di arte partecipativa ideata da Gea Casolaro che nel settembre del 2021 è entrata a far parte della collezione permanente del Museo Nazionale di Ravenna. Realizzata grazie al sostegno dell’Italian Council, programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Direzione Regionale dei Musei dell'Emilia-Romagna, Mare Magnum Nostrum ha visto una larga partecipazione di pubblico che ha caricato le proprie foto del Mediterraneo sul sito www.maremagnumnostrum.art.

L’opera si compone, oltre che del sito internet, di un’installazione tridimensionale immersiva, una stanza di oltre 5 metri per 7 appositamente costruita nel Museo Nazionale di Ravenna, sulle cui pareti e pavimento è dipinto a 360 gradi l’intero bacino del Mar Mediterraneo e su cui sono apposte un centinaio delle oltre 1.800 foto ricevute sul sito. “La mia intenzione, nel progettare e realizzare questo grande archivio fotografico collettivo del Mediterraneo – dice Gea Casolaro - era di sottolineare l’importanza del nostro mare come spazio comune tra i Paesi che vi si affacciano e, quindi, la necessità di rappresentare il Mediterraneo attraverso la grande varietà di vite e di storie che si intrecciano sulla sua acqua, simbolo di vita, ma da anni purtroppo, invece, luogo di morte per migliaia di persone”.

Ampia la partecipazione del pubblico che ha caricato immagini di ieri e di oggi: dalle prime vacanze degli inizi del ‘900 al lavoro nei cantieri, dalla pulizia delle spiagge alle gare sportive, dalle storie di migrazione al lavoro dei pescatori e dei portuali, dalle architetture d’autore alle feste religiose, per fare solo alcuni esempi. La regione italiana più rappresentata in Mare Magnum Nostrum è la Puglia, e non solo per l’alta vocazione turistica che negli ultimi decenni ha investito la regione: i pugliesi stessi hanno raccontato la relazione quotidiana degli abitanti con il mare, una passione che col passare del tempo non diminuisce ma, anzi, cresce in profondità per affetto e rispetto.

In mostra a Ravenna anche Brindisi attraverso gli scatti di tre fotografi - Terasia Panagrosso, Anna Protopapa, Ida Santoro - ma istantanee della città sono state inviate anche da turisti che vi hanno soggiornato di recente.