Brindisi sarà protagonista della trasmissione "Linea verde life" su Rai 1

BRINDISI - Quasi una settimana dopo l'ultima comparizione televisiva nella trasmissione Paesi che vai, la città comparirà nuovamente in televisione - su Rai 1 - per mostrare le sue bellezze.

L'annuncio è arrivato nella giornata odierna (26 ottobre) da parte del sindaco Riccardo Rossi sulla sua pagina facebook.

"Brindisi si conferma protagonista di Rai 1 nella prossima puntata di Linea Verde - RaiUno Life in onda sabato 29 ottobre alle ore 12.30 - scrive il primo cittadino - Il programma dedicato alla sostenibilità urbana ha scelto Brindisi come esempio di città green ed innovativa".

"I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla condurranno il pubblico della rai alla scoperta del Parco Cillarese, un’ecosistema virtuoso che è il più grande parco urbano di Puglia - prosegue - mostreranno il nostro bellissimo porto con uno sguardo alle panchine solari, al trasporto pubblico elettrico, alla città amica degli animali, all'eccellenza del basket; poi ancora la riserva naturale di Torre Guaceto, il centro ricerche Enea, ma allo stesso tempo ci sarà spazio alla storia e alla tradizione conservata nella coltivazione della terra e nella nostra gastronomia e tanto altro".

"Una ricca puntata da non perdere che ci rende orgogliosi e che farà conoscere sempre più Brindisi con le sue innumerevoli qualità ai futuri visitatori" conclude.

Anche per l'edizione 2022 la trasmissione Linea verde affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del programma e non mancherà la finestra di comparazione con l'estero dedicata alle città più 'green' d'Europa.