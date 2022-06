La brindisina Morena Cannone vice campionessa italiana di danza sportiva

BRINDISI - Grandi soddisfazioni per la brindisina Morena Cannone della scuola di ballo Asd Studio Dance Brindisi al Campionato Italiano di Danza sportiva Anmb - Associazione nazionale Maestri di ballo tenutosi presso Cinecittà World a Pomezia. L'atleta, già campionessa regionale, si è distinta per la sua prima partecipazione ad un Campionato Italiano classificandosi al secondo posto ed aggiudicandosi per merito il titolo di vicecampionessa italiana nella disciplina del "solo Caribbean". Non solo, Morena è salita sul podio anche nella disciplina "solo Salsa" classificandosi al terzo posto, e sfiorandolo nella disciplina "solo Bachata" dove ha conquistato il quarto posto su ben 12 ballerine.

Altissimo il livello dei competitor in gara provenienti da ogni parte d’Italia e meravigliosa la location scelta per accogliere il primo vero Campionato Italiano Anmb dopo il periodo di Covid. È il terzo anno consecutivo che gli allievi della Studio Dance Brindisi salgono sul podio del Campionato Italiano. Soddisfazione per la direttrice artistica della scuola, la maestra e giudice di gara Laura Zicola, diplomata e qualificata come tale.

“Sono davvero contenta per i risultati raggiunti da Morena in questo campionato, - ha commentato la maestra Laura Zicola - soprattutto dopo i sacrifici e il lavoro svolto in sala. Per noi la danza non è un copia e incolla di programmi da gara, puntiamo a tirare fuori i punti di forza di ogni allievo/a facendoli crescere tecnicamente ed artisticamente.” La scuola fa parte inoltre di un gruppo" Uniti per lo Sport" di cui è presidente il maestro Carmine Iaia, che con la collaborazione delle varie associazioni sportive tiene in alto il nome dello sport brindisino attraverso eventi e manifestazioni degni di nota.