Giovane brindisina tra le prefinaliste nazionali di Miss Italia 2023

BRINDISI - Si chiama Elisabetta Del Giudice la diciottenne di Brindisi inclusa come prefinalista nazionale di Miss Italia per la regione Puglia con il titolo di Miss Social Puglia 2023.

Elisabetta è una studentessa del liceo musicale Simone Durano di Brindisi, dove segue i corsi di canto e pianoforte. Sogna di diventare un’attrice seguendo le orme delle grandi miss che hanno avuto fama e successo nel mondo del cinema. Grazie al video realizzato per “Miss Italia racconta l’Italia”, tra le numerose aspiranti che vi hanno partecipato, Elisabetta si è distinta conquistando la giuria nazionale per la sua ottima capacità verbale, l’alta espressività telegenica e per la bellezza e la positività che contraddistinguono le vere miss.

La premiazione si è svolta ad Andria durante la finalissima che ha concluso l’emozionante tour di grande rilievo organizzato dalla Carmen Martorana eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata. A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza della patron Patrizia Mirigliani che è stato un piacere accogliere nella nostra regione e la partecipazione della bellissima Valeria Marini come Madrina di serata.

Elisabetta Del Giudice al momento sta spopolando sui social, dove numerosi follower la seguono per sostenere una miss pugliese alla corsa dello storico e ambìto concorso nazionale: a Miss Italia, del resto, la Puglia non arriva sul podio da oltre vent’anni.

Lo scorso anno la competizione, nata nel 1946, ha visto vincere la romana Lavinia Abate. Quest'anno la gara è totalmente aperta e l'intera regione può sognare con Elisabetta Del Giudice.