I brindisini Tateo e Narcisi sono i migliori procuratori calcistici della Serie B

SALERNO - Si è svolta ieri (21 novembre) al Saint Joseph Resort di Salerno, la dodicesima edizione del Gran galà del calcio, evento noto anche come "Italia footbal awards". Tra i premiati erano nuovamente presenti i due procuratori calcistici brindisini Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi, che hanno ricevuto un importante riconoscimento per il lavoro svolto in Serie B durante l'anno sportivo 2022-2023.

L'intento della kermesse annuale, ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani, è quello di omaggiare tutte le professionalità che operano nell'ambito del "pallone". Del resto lo sport più amato in Italia e al mondo, che ogni settimana condiziona gli umori ed i sentimenti di tanti appassionati, si muove attorno ad una macchina composta da numerosi ingranaggi.

Dunque, durante il galà non sono stati presi in considerazione solo gli atleti ma anche i responsabili dell'area tecnica, i direttori sportivi, gli addetti stampa delle società e così via. Parteciperanno i club dalla serie A alla D e diversi giornali specializzati del settore. I premi sono stati assegnati a chi si è contraddistinto per l'impegno e soprattutto per i risultati raggiunti nell'arco di un'intera annata.

Valeriano Narcisi la scorsa edizione è stato nominato come miglior procuratore della serie C. Quest'anno, dunque, ha fatto un vero e proprio salto di categoria: "Sono stati anni di sacrifici, poiché siamo partiti dal niente - racconta Narcisi a BrindisiReport - Ho iniziato quando ero venticinquenne e svolgo questa attività da circa 11 anni. La nostra agenzia è tra le prime quindici al mondo per il numero di operazioni: un risultato raggiunto, oltreché con il nostro impegno, anche grazie all'essenziale supporto dei dieci collaboratori che abbiamo in giro per l'italia - prosegue - Tra una categoria e l'altra non ci sono differenze sostanziali nel modo di lavorare, se non per le differenze dei prezzi - conclude Narcisi - Abbiamo scalato le categorie senza mai accontentarci, l'obiettivo sin dal primo momento è stato quello di raggiungere la serie A".