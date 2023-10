Da Brooklyn a Central Park: gruppo di sampietrani partecipa alla "Maratona di New York"

NEW YORK - La città che non dorme mai si prepara ad accogliere migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo, per la maratona più epica dell'anno. Ma questa volta ci sarà anche San Pietro Vernotico. Tra i partecipanti alla straordinaria competizione, infatti, si potrà considerare anche un team di appassionati runners provenienti dall'associazione podistica Spv My Domo. Il loro indimenticabile viaggio terminerà il 5 novembre, giorno in cui si svolgerà l'evento.

La "Maratona di New York" - con un tracciato di 42,195 chilometri che attraversa i cinque quartieri distinti di Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan e Central Park - rappresenta un sogno che si realizza per molti appassionati di running. Appartenente al prestigioso circuito World marathon majors, attira l'attenzione di appassionati, atleti d'elite e spettatori affamati di emozioni.

Il team di My Domo è pronto ad affrontare questa epica sfida. Tra i partecipanti Simona Della Bona, Ennio Andriani, Paola Valiani, Angelo Caforio, Teobaldo Miglietta, Giovanni Bracciale, Giampaolo Locorotondo, Mauro Calisi, Carmine Calisi, Alessandro Calisi, Saverio Nestola, Giacomo Cassano e Alessio Tedesco. Si sono allenati duramente nei mesi precedenti, con l'intento di prepararsi a questo momento culminante. Ogni membro del team porta con sé la determinazione, la passione e la voglia di superare i propri limiti.

Con oltre 55mila partecipanti e più di 2 milioni di spettatori lungo il percorso, l'energia della maratona è unica nel suo genere. Ogni atleta del team My Domo sarà sostenuto e incitato da folle entusiaste lungo tutto il tragitto, rendendo questa gara indimenticabile non solo per gli atleti, ma anche per chi avrà l'opportunità di assistere a questo straordinario evento sportivo.