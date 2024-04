“Cabriolet”: disponibile il secondo brano di "Sonoruggiero"

Disponibile da giovedì 18 aprile il nuovo brano “Cabriolet” dell’artista di San Vito dei Normanni Vincenzo Ruggiero, in arte “Sonoruggiero”, per That Feeling e distribuito da Believe Music Italia.

“Cabriolet” è un viaggio in macchina tra i ricordi e il vento che accarezza il viso durante una notte d’estate. I suoni intimi valorizzati da violini e cori della prima parte del brano, si contrappongono al ritmo incalzante delle percussioni presenti nella seconda, il tutto creando un’atmosfera delicata che danza tra R&B e pop.

Si tratta del secondo brano dell’artista pugliese, dopo il suo esordio con il brano “Matto da legare” lo scorso 4 gennaio 2024. L’intera direzione artistica del progetto è affidata a David Ice, producer multiplatino, che vanta collaborazioni con i big del rap italiano e non solo (Izi, Marracash, ecc). Tutto il processo artistico è stato gestito da lui dal beat al master.

Biografia

Vincenzo Ruggiero in arte " Sonoruggiero " nasce il 5 marzo 2001. Fin da piccolo il suo legame con la musica è viscerale. Inizia a scrivere all'età di quindici anni, nei suoi testi racconta delle verità intime e più cupe parlando di temi familiari e sentimentali. Negli ultimi due anni inizia ad avere le prime esperienze a contatto con il pubblico prendendo parte a live in locali della provincia. Nel 2024 dopo anni di scrittura e ricerca di sé stesso pubblica il suo primo brano “Matto da legare” nato dalla fusione tra Vincenzo e David Ice.

Instagram @sonoruggiero_

Credits

Compositori: Vincenzo Ruggiero, Davide Melacca

Autore: Vincenzo Ruggiero

Produttore: David Ice

