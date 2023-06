Cala Materdomini, la pedana per disabili torna al suo posto: un gesto di civiltà

BRINDISI - Da questa mattina (30 giugno), finalmente, la pedana riservata ai disabili per l’accesso in spiaggia, a Cala Materdomini, è tornata al suo posto. Un gesto importante, utile sia per i fruitori del servizio che per le loro famiglie. L'installazione della pedana, inoltre, rappresenta un semplice ma incisivo gesto di civiltà. Seppur la stagione estiva 2023 sia appena iniziata, fino a questo momento, le persone diversamente abili non avevano la possibilità di accedere comodamente alla spiagga.

"Sono soddisfatta della celerità con cui è stato ripristinato il servizio, da me fortemente voluto da me e su sollecitazione dell’Associazione Colibrì - afferma Lucia Vantaggiato, consigliere comunale di Brindisi in quota Fratelli d'Italia - La pedana per i disabili, essenziale per l’accessibilità era rimasta fuori uso dopo la fine della precedente stagione estiva e mai più reinstallata, impedendo così l’ingresso diretto in mare ai diversamente abili".

"La stessa problematica è stata riscontrata nel Lido ex Saca, dove, però, a breve, grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, verranno installati tutti i servizi per i disabili, quali posti auto riservati, gazebo e pedana - prosegue Vantaggiato - In entrambe le spiagge saranno quindi garantiti gli stessi strumenti di accesso".

"Un risultato che ci rende orgogliosi, poiché anche i disabili potranno usufruire, senza difficoltà, delle nostre spiagge - conclude il consigliere - Un ringraziamento al Comune di Brindisi, il quale sin da subito ha sposato questa importante causa, e agli operatori della Multiservizi che questa mattina hanno avviato i lavori di riattivazione del servizio".