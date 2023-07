De Roon dell'Atalanta si gusta un panino in città: il magazziniere del Brindisi gli fa da Cicerone

BRINDISI – Diretto verso il Salento, Marten de Roon ha fatto tappa a Brindisi. Il centrocampista dell’Atalante, perno della nazionale olandese, ha trascorso alcune ore in città. In tarda mattinata è passato dal centro commerciale Ipercoop “Le Colonne”, dove è stato riconosciuto da numerosi calciofili.

Poi ha "agganciato" il magazziniere del Brindisi Fc, Tonino Pinto. L'incontro è avvenuto grazie a un’amicizia comune. Tonino, da più di 30 anni figura imprescindibile del calcio brindisino, ha fatto da Cicerone a de Roon e consorte, accompagnandoli in giro per la città. L’olandese ha anche conosciuto mister Gigi Boccolini, leggenda biancazzurra prima nelle vesti di calciatore e poi in quelle di allenatore, grande amico di Pinto.

Prima di rimettersi in viaggio verso la meta delle sue vacanze, de Roon ha voluto assaggiare qualche prelibatezza del territorio. “Mi ha chiesto – racconta Pinto – dove facessero dei panini buoni. L’ho accompagnato da ‘Enzo ti li panini', al rione Perrino. Il ragazzo e la moglie sono rimasti contentissimi. Oltre a essere un forte giocatore, de Roon è anche una splendida persona. E’ stato un piacere trascorrere qualche ora con lui”.