Carovigno, raccolta fondi per un’aula didattica a “Casa laboratorio degli Urri”

È in corso una campagna di crowdfunding per aiutare maestre e bimbi a svolgere le attività formative col metodo steineriano

CAROVIGNO- Si son dati appuntamento all’ombra degli ulivi, con una coperta e dei cuscini, e hanno fatto un pic- nic in musica: si è svolta domenica 20 giugno una raccolta fondi per aiutare l’associazione Casa laboratorio degli Urri a realizzare un’aula didattica che serva sia per le attività quotidiane con i bambini in età 3-6, che come aula polifunzionale al servizio della comunità per attività formative e di diffusione della filosofia sul territorio.

Di quale filosofia si parla? Del metodo steineriano che è stato già presentato. O, meglio, è stato già raccontato della “Casa laboratorio degli Urri”, che sarebbe troppo riduttivo chiamare asilo, e delle maestre Mariangela Sardella e Chiara Califano, che permettono ai loro bimbi di creare una perfetta sintonia con la natura e gli animali.

Gli organizzatori comunicano che durante il pic- nic di domenica, in cui sono stati distribuiti dei box lunch ai partecipanti, sono stati raccolti circa 3mila euro e che il costo dell’aula polifunzionale si aggira intorno ai 14mila. E, allora, perché non aiutare le maestre Mariangela e Chiara a contribuire alla crescita e alla formazione dei bimbi? Al seguente link potete monitorare la campagna crowdfunding e, se volete, partecipare alla realizzazione di un sogno anche attraverso il QR code indicato.