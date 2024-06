Campionati italiani dama italiana: brillano 6 giovanissimi di San Donaci e Cellino San Marco

Sei giovani damisti dei circoli Asd Dama San Donaci e Cd Cellino San Marco hanno rappresentato con orgoglio e hanno ben figurato durante il 44esimo Campionato iItaliano giovanile di dama italiana. L'evento, svoltosi a Fènis (Aosta), alle pendici del Monte Bianco, dal 21 al 23 giugno 2024, ha riunito 55 giocatori di talento provenienti da tutta Italia, tutti desiderosi di mettere in mostra le proprie abilità, strategie e sportività.

Divisi in cinque categorie in base all’età, i giovani damisti si sono impegnati in partite intense, dimostrando la loro incrollabile determinazione, l’enorme concentrazione e la sempre più crescente passione per questo brillante gioco della mente. Il vero spirito di correttezza e cameratismo ha prevalso durante tutto il Campionato Italiano, con tutti i damisti che hanno dato priorità al divertimento e all'amicizia rispetto alla feroce e sana competizione.

Il “Circolo Damistico di Cellino San Marco” è stato rappresentato da Joele Bardi nella categoria “cadetti”, mentre l'Asd Dama San Donaci ha schierato cinque damisti, Antonio Pennetta e Lorenzo Pietro De Luca nella categoria "mini-cadetti", Chiara Cosma e Sofia Pennetta nella categoria "speranze" e Ginevra Vergine nella categoria "prime mosse". Questi promettenti giocatori della provincia di Brindisi hanno dato prova di notevole abilità e resistenza, affrontando formidabili avversari provenienti da diverse regioni d’Italia. La loro dedizione e perseveranza hanno onorato le loro comunità d’origini, lasciando un ricordo indelebile negli organizzatori del torneo e negli altri partecipanti.

Il 44esimo Campionato iItaliano giovanile di dama italiana si è rivelato un successo clamoroso, fornendo una piattaforma ai giovani appassionati di dama per affinare le proprie abilità, stringere amicizie e provare il brivido del gioco competitivo. Le eccezionali prestazioni dei giovani giocatori di San Donaci e Cellino San Marco testimoniano la fiorente scena della dama nella loro provincia e il brillante futuro che si prospetta per questo sport e non solo.

