Campionati italiani danza sportiva: 9 primi posti per la Lively dance academy

RIMINI - Nove medaglie d'oro, quattro d'argento e sei bronzi. E poi ancora due settimi posti, due finali e tre semifinali raggiunte. Questo è il bottino complessivo della scuola Lively dance academy dei maestri Pietro Ciracì e Rosy Rodia di Latiano, protagonista assoluta durante i campionati italiani di danza sportiva svolti recentemente a Rimini.

I giovani atleti hanno gareggiato nelle seguenti categorie: solo latin style, duo latin style, latin show, freestyle, danze latino e danze standard.

Si tratta dell'ennesimo successo per la Lively dance, che grazie ai risultati sportivi conseguiti dai propri atleti, è stata insignita poco tempo fa del riconoscimento di eccellenza sportiva 2023 dalla Regione Puglia. Un importante attestato di stima tale avvalorare da gli sforzi ed i sacrifici compiuti quotidianamente sul campo.

I maestri Ciracì si sentono soddisfatti di tutti i traguardi raggiunti nell'intero anno sportivo. "Il successo e le vittorie conquistate per tutti i ragazzi sono dovuti alla grande applicazione in allenamento - raccontano gli insegnanti -, alla passione, al sudore insieme alla voglia continua di studiare e di superarsi, e alla voglia di essere uniti e compatti, di aiutarci uno con l'altro, saper soffrire e gioire tutti insieme e saper aspettare il proprio momento perché ogni atleta ha il suo momento e i risultati per chi ha voglia di lavorare ed aspettare arrivano sempre".

Ora per tutti gli atleti ci sarà qualche settimana di vacanza per poi ripartire più forti che mai per i prossimi obiettivi.

