Campionati italiani indoor: medaglia di bronzo per un atleta latianese

LATIANO - Lo scorso 10 marzo, l'atleta latianese Fabrizio Delli Noci ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati nazionali indoor 3000m master Sm50.

Il suo tempo è stato di 9 minuti, 43 secondi e 71 centesimi. Il giorno dopo ha partecipato anche ai 1500m, piazzandosi al sesto posto (4 minuti, 40 secondi e 91 centesimi).

La manifestazione si è tenuta presso il Palaindoor di Ancona, una struttura magnifica con circa 1600 posti a sedere.

Fabrizio (classe 1971) si lega al mondo sportivo grazie al calcio: milita in alcune squadre del territorio e - dopo aver appeso gli scarpini al chiodo - nel 2007 decide di dedicarsi alla corsa.

Attualmente si allena con il team "Apulia atletica" di San Pancrazio Salentino, e partecipa a circa una ventina di competizioni ogni anno.

Delli Noci è giunto ad Ancora insieme agli atleti ostunesi Paolo Triarico e Marco Cisternino, impegnati in altre categorie di gara.

Un'esperienza incredibile

"Inizialmente, per motivi personali, non avrei dovuto partecipare alla gara - racconta Fabrizio - poi, spinto da alcuni amici, ho deciso di recarmi ad Ancona. Per questo motivo, non mi sarei mai aspettato di ottenere la medaglia, e la soddisfazione è stata doppia".

"Nel passato ho già partecipato per tre volte a competizioni di questo tipo, tant'è che sono tornato al Palaindoor dopo ben 11 anni dall'ultima volta".

"Com'è facile comprendere, correre sulla pista è molto diverso rispetto alla strada - Conclude - Nel Brindisino, e al sud, le strutture destinate all'attività sportiva indoor sono poche e nel complesso siamo indietro rispetto ad altre zone d'Italia".

Proprio per questo motivo, risultati del genere - meritevoli di grande considerazione - vanno diffusi. E', dunque, opportuno sottolineare come lo sport sia veicolo di benessere, salute, gioia, e socialità.