Campionato regionale di dama a Brindisi: boom di presenze tra adulti e under 17

BRINDISI - Era dal campionato regionale di dama Italiana svolto a Lecce nel 1996 che non si registrava la presenza di oltre 100 giocatori, precisamente 34 adulti e 68 tra ragazzi e ragazze under 17.

Il 62esimo campionato regionale di dama italiana si è svolto domenica 25 febbraio a Brindisi, nella splendida cornice del circolo Sottufficiali della Marina Militare. I 102 partecipanti - bambini, ragazzi ed adulti - si sono sfidati con correttezza e sano spirito competitivo, disputando il campionato, il terzo organizzato a Brindisi dopo quelli del 1974 e del 1990, che resterà nella memoria di tutti, non solo per la splendida location, ma soprattutto per l’elevato numero di partecipanti.

La sala delle cerimonie ha ospitato i piccoli damisti, ben 68 divisi in tre gruppi, il primo con i ragazzi nati tra il 2014 ed il 2017, il secondo con i ragazzi nati tra il 2012-2013, ed il terzo con i ragazzi nati tra il 2011 ed il 2007.

Nell’ elegante sala delle cerimonie sono stati posizionati i tavoli, sedie e damiere che hanno permesso ai 68 giovani damisti di prendere parte al campionato, mentre le altre sale del circolo hanno accolto i 34 adulti, divisi in tre gruppi di gioco, il primo con 12 partecipanti, il secondo con 14 partecipanti ed il terzo gruppo (provinciali) con 8 partecipanti.

La prima mossa di gioco simbolica è stata effettuata dall’assessore Sport ed Istruzione del Comune di Brindisi, Lidia Penta, che ha fatto il giro dei tavoli augurando buon gioco a tutti i giovanissimi partecipanti.

Ha diretto il campionato regionale Dario Spedicati, coadiuvato dagli arbitri federali Sara Micelli, Ilaria Pinto, Selenia Ippolito e Michele Faleo.

Ospite anche il delegato provinciale del Coni Mario Palmisano Romano che ha vissuto con i partecipanti la tensione dell’ultimo turno di gioco ed ha assistito partita tra il campione del mondo di dama inglese (Sergio Scarpetta) ed il candidato maestro Salvatore Ponzio.

La presenza del personale militare del circolo Sottufficiali, il presidente Luigi Monaco, il vice presidente Mosè Paiano, passando per il direttore di mensa Vito Gentile ed il direttore della vinicola Marco Sapia, è stata determinante nella gestione degli spazi esterni, nella cura ed attenzione in ogni aspetto logistico della struttura, arricchita da un conviviale momento culinario che ha visto gli oltre 100 genitori, accompagnatori dei ragazzi, trascorrere un momento di relax con dolce a tema.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un momento molto emozionante in cui tutti i partecipanti in piedi ed i ragazzi, abbracciati e con la mano sul cuore, hanno intonato l’Inno di Mameli.

I vincitori

A trionfare nella categoria 2014-2017 è stato Karol Presicce, seguito da Mario Signore e Steven Presicce (tutti tesserati con l’Asd Dama Lecce). Nella categoria 2012-2013 si impone Stefano Tinella (Asd Dama Lecce), seguito da Giulio Spedicati (Asd CD Cellino San Marco) e Campobasso Giacomo (Asd Dama Lecce). Infine, nella categoria 2011-2007 il primo posto va a Joele Bardi (Asd Cd Cellino San Marco), seguito da Cristiano Baldassarre (Asd Dama San Donaci) e Riccardo Rizzo (Asd Dama Lecce).

Nel primo gruppo trionfa Sergio Scarpetta (Asd Dama Foggia) campione del mondo in carica di dama inglese specialità “3-move” dal 2017, al secondo posto Val Leonardo (Asd Circolo Dama Taranto) ed al terzo posto Di Stefano Giovanni (Asd Cd Cosimo Cantatore).

Nel secondo gruppo si piazza al primo posto Alfredo Russo (Asd Dama Lecce), al secondo posto Abbattista Giuseppe (Asd Cd Cosimo Cantatore) ed al terzo posto Palladino Giovanni (Asd Cd San Marco in Lamis).

Nel gruppo provinciali vince il campionato Carmine Cascone, seguito da Gabriele Lecci e sul gradino più basso del podio Romano Fabio (tutti tesserati con l’Asd Dama Lecce).

Fra i giocatori presenti si sottolinea la presenza del presidente del comitato Regionale Puglia, (Fid) Gaetano Mazzilli che si è classificato sesto nel primo gruppo ed ha da poco vinto la stella d’oro dirigenti Coni.

Dopo le premiazioni e la pausa pranzo, il delegato provinciale di Brindisi (Fid) Daniele Caruso (ufficiale della Marina Militare) unitamente ai suoi colleghi, hanno aperto le porte del Castello Svevo al numeroso gruppo di ragazzi, partendo dalla piazza d’armi, passando per la sala storica e finendo la visita in sala “Federico II”, coinvolgendo i piccoli damisti in un tour tra memoria e futuro dell’arte militare.

La sorpresa fuori programma ha visto tutti i piccoli damisti e non solo, curiosi della visita a bordo di un Vtlm (Veicolo tattico leggero multiruolo) della Brigata Marina San Marco.

Tutti i partecipanti, in particolare i più piccoli, si sono mostrati davvero curiosi ed interessati nel conoscere, oltre che la Storia del Castello Svevo di Brindisi, anche il delicato ed importantissimo ruolo che la Brigata Marina San Marco ha svolto nel corso della sua lunga e gloriosa storia e che ancora oggi continua a svolgere.

L’interesse e la curiosità dei ragazzi per il mondo marinaio e militare ha spinto il delegato Daniele Caruso a fare una promessa che ha entusiasmato tutti i presenti, ossia organizzare il prossimo torneo di dama a bordo di un’unità navale, probabilmente una nave anfibia, con l’augurio che ciò si possa realizzare per il bene dello sport e delle generazioni future.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui