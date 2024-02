Campionato regionale di dama a Brindisi: adulti e ragazzi impegnati nel Castello Svevo

BRINDISI - Domenica 25 febbraio a Brindisi si svolgerà il campionato regionale di dama italiana adulti, ragazzi e ragazze. Parteciperanno circa 50 giovani under 16, e circa trenta adulti. L'evento verrà disputato presso il Circolo sottufficiali della Marina Militare sito all'interno del Castello Svevo in via Dei Mille. Nella città "Porta d'Oriente" sono stati disputati finora solo due campionati di tale livello, il primo nel 1974 e l'ultimo nel 1990. A fare gli onori di casa sarà presente l'assessore allo sport del Comune di Brindisi Lidia Penta, che darà il via al gioco effettuando simbolicamente la prima mossa, nonché il delegato provinciale del Coni Mario Palmisano Romano.

Al campionato presenzierà il delegato regionale Fid, Gaetano Mazzilli, e il delegato provinciale Fid Daniele Caruso.

Dopo le premiazioni e la pausa pranzo, per i damisti della categoria ragazzi ci sarà un simpatico ed interessante fuori programma a sorpresa che oltre alla visita alle sale del castello, li vedrà a diretto contatto con la vita quotidiana del militare di marina.

Una disciplina in crescita

Il gioco della dama si sta diffondendo rapidamente in ambito regionale ed anche nella provincia di Brindisi. Durante gli ultimi mesi, molte sono state le manifestazioni ideate per avviare giovani e meno giovani a questa disciplina. A partire dagli eventi nelle scuole: in occasione della "settimana dello studente" presso l'Itt "G. Giorgi" di Brindisi, programmata dal 5 al 9 febbraio, gli studenti, oltre ad approfondire e consolidare parti dei programmi delle singole discipline, si sono cimentati nello svolgimento di attività che la normale articolazione didattica non prevede. Tra queste, grande successo ha avuto il torneo di dama italiana, svolto nelle giornate del 5 e 6 febbraio, che ha visto la partecipazione di ben 52 alunni delle diverse classi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui