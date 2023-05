Il campione brindisino Michele Martina ospite a "Che tempo che fa"

BRINDISI - Lo scorso marzo, il campione Michele Martina ha portato a casa l'ennesimo titlo internazionale. L’atleta brindisino del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, infatti, si è laureato campione continentale di kumite (combattimento), nella categoria 84 chilogrammi, in occasione degli ultimi campionati europei di karate che si sono svolti a Guadalajara (Spagna).

Martina ha superato in finale il croato Enes Garibovic, vicecampione europeo in carica, imponendosi con il risultato di 3-1. Si tratta del secondo oro continentale dopo quello conquistato a Novi Sad, nel 2018, per il karateka cresciuto presso l’associazione sportiva dilettantistica di karate Dojo Dokko Do, attiva nel Brindisino.

Karate, combattimento: Michele Martina di nuovo sul tetto d'Europa

La presenza in televisione

Domenica scorsa, 7 maggio, l'atleta è stato ospite presso la celebre trasmissione "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio ed in onda su RaiTre.

Si è, così, seduto allo stesso tavolo di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo: Gigi Marzullo, la signora Coriandoli (interpretata da Maurizio Ferrini), i tre componenti della Gialappa's Band, Mara Maionchi, Simona Ventura, a cantante Annalisa, l'attrice Nicole Grimaudo, ed il simpaticissimo Nino Frassica.

Fazio, dunque, ha presentato due clip che riassumevano i numerosi successi ottenuti nel corso delle competizioni sportive internazionali a cui ha partecipato, sia da singolo che in squadra.

Michele, inoltre, si è reso protagonista di una simpatica gag con Gigi Marzullo in cui i due hanno simulato alcune mosse da combattimento.

"La disciplina è uno degli aspetti fondamentali per questo sport - afferma l'atleta, in diretta nazionale - è uno dei valori che puoi portare anche fuori dall'ambito sportivo".

"Quello che pratico è uno degli sport più completi e quindi migliori al mondo - prosegue - anche se sono di parte" dice sorridendo. "Ho iniziato quando avevo a quattro anni e mezzo, nemmeno cinque anni" conclude.