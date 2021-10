"Talento al centro": premiato il singolo di "Kvstrid", giovane artista di Latiano

Francesco Fedele, in ex-aequo con un ragazzo originario della Sardegna, si è imposto nella prima edizione del talent ideato in pieno lockdown

Si è conclusa domenica 3 ottobre, con un successo oltre le aspettative, la prima edizione di “Talento al Centro”, il primo talent musicale ideato pieno lockdown da Mauro Tatulli, Shopping Center Manager del Centro Commerciale Porte dello Jonio di Taranto di Nhood, società di servizi immobiliari focalizzata sugli asset mixed use e sui progetti di riqualificazione urbana nonché attore primario del retail real estate, in collaborazione con Gianluca Ziza, responsabile eventi di Ciccio Riccio, e che ha messo in palio una produzione, distribuzione e ufficio stampa con MMline Production Records, l’etichetta di Maria Totaro, presidente di giuria, discografica e manager della MMLine Production Records, nota casa di produzione per artisti emergenti che, tra gli altri, ha prodotto Thomas (Amici16), e attualmente è impegnata con il progetto di Marina Erroi featuring Biondo.

Francesco Fedele (in arte Kvstrid) di Latiano in provincia di Brindisi, e Leonardo Cabiddu (in arte Leo Cabid) originario della Sardegna, hanno vinto ex-aequo il premio finale: la produzione del proprio singolo negli studi di registrazione della Jericho Studios, la sua distribuzione su tutte le piattaforme streaming, un ufficio stampa radio e tv dedicato, e il “tutoraggio” personale da parte di Maria Totaro, che ne seguirà la crescita artistica e professionale. Una grande occasione per i due aspiranti musicisti che hanno sbaragliato la concorrenza composta da oltre 100 demo – caricate in poco meno di un mese sul sito ufficiale di “Talento al Centro”, alcune delle quali sono sottoposte anche il “giudizio popolare” dei social, con una modalità che ha così offerto l’ascolto delle tracce a uno straordinario numero di ascoltatori. Tutti i progetti musicali hanno ricevuto la valutazione della discografica e label manager Maria Totaro. Successivamente, solo in 20 sono passati alla semifinale che si è tenuta al Centro Commerciale Porte dello Jonio sabato 2 ottobre. Infine, 10 cantanti sono saliti sul palco della finalissima, domenica 3 ottobre.

«Abbiamo ideato “Talento al Centro” un anno fa, in pieno lockdown, per coinvolgere i ragazzi con la loro musica, nonostante le inevitabili chiusure e limitazioni dettate dall’ emergenza, ed è stata incredibile la risposta degli artisti, con il numero di demo e l’alta qualità delle proposte», ha dichiarato Mauro Tatulli, Shopping Center Manager Centro Commerciale Porte dello Jonio. «“Talento al Centro” è una delle iniziative con cui confermiamo il nostro impegno nel supportare i bisogni e i sogni delle persone che vivono il nostro territorio e siamo felici di averlo fatto anche in uno dei settori più colpiti dalla pandemia, quello dell’industria della musica e dello spettacolo».

E sui vincitori, aggiunge Gianluca Ziza, responsabile eventi di Ciccio Riccio, fra le radio più ascoltare al sud e campione di ascolti in Puglia: «Troppo bravi per non premiarli entrambi. Kvstrid e Leo Cabid rappresentano due generi musicali differenti, di cui presto sentiremo parlare, e di cui soprattutto ascolteremo le loro anime musicali, plasmate, seguite e curate dalla sapienti mani di Maria Totaro» L’idea iniziale era quella di realizzare l’evento un anno fa, a porte chiuse, quando le gallerie dei centri commerciali erano chiuse per effetto del decreto anti Covid-19, consentendo a tutti di seguire il Talent da casa, in tv e per radio. A un anno di distanza, la risposta del pubblico è stata straordinaria, e il Centro Porte dello Jonio a Taranto e Ciccio Riccio sono già al lavoro per la prossima edizione.

Ulteriori informazioni sul sito: www.talentoalcentro.it | www.portedellojonio.it