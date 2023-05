Cantante sampietrana firma contratto con etichetta milanese: esce il suo primo inedito

SAN PIETRO VERNOTICO - Martina Piconese, giovane promessa della musica di origini sampietrane, dopo aver vinto vari festival nazionali ed internazionali ha firmato il suo primo contratto con l’etichetta discografica Grey Lights record di Milano.

Domani, 12 maggio, uscirà il suo primo brano come cantautrice: il titolo è Distante. Il pezzo sarà distribuito su tutti i digital store nazionali. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Fabio Serri.

Per inaugurare il contratto appena siglato, nella serata di oggi, si esibirà nel locale milanese Barrios's.

La sedicenne Martina ha mosso i primi passi nel canto all'età di 6 anni esibendosi a "Lo Zibaldone", un concorso canoro organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco del suo paese. Da quel momento in poi non si è mai fermata, ma ha continuato a partecipare a numerosi concorsi nazionali in tutta la Penisola.

Dal 2019 ha iniziato la sua esperienza nei festival musicali internazionali che la vedono classificarsi sempre nei primi posti. Dal 22 al 27 agosto 2022, a Roma, è stata presente tra i finalisti e le finaliste del festival internazionale "Creatività senza frontiere" rappresentando - di fatto - l'intera regione Puglia. Era, infatti, l'unica concorrente pugliese. Per l'occasione ha proposto una sua interpretazione del difficile brano Skyfall, della grande artista britannica Adele.

Il singolo "Distante" rappresenta un nuovo inizio, ovvero il passaggio dal mondo delle "cover" a quello dei pezzi "inediti" da solista. Chi è interessato ad ascoltarlo non dovrà che interfacciarsi con le piattaforme digitali dedicate.