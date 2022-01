Capitale della cultura 2024: Mesagne tra le 10 finaliste. Ecco quali sono le altre concorrenti

MESAGNE - "Ci abbiamo sperato e creduto, in tanti, tantissimi, mettendoci anima e cuore. Da qualche minuto il sogno è ancora più vicino. - Afferma sui social media il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli - Il Mic ci ha appena comunicato che siamo tra le città finaliste per il titolo di capitale della cultura".

Già questo è un risultato eccellente; basti pensare che in semifinale sono state scartate altre 14 città importanti. Mesagne insieme a Conversano era una delle due realtà pugliesi ad aver presentato un progetto, con il fine di concorrere al titolo per l'edizione 2024. Ora, il Comune brindisino non rappresenta solo la provincia o il Salento, ma anche tutta la regione.

Con il trascorrere del tempo, partendo dallo splendido centro storico a forma di cuore con le vie che raccontano un passato vissuto dai Messapi, Mesagne ha messo in atto una serie di attività ed iniziative utili per riqualificare l'intero centro abitato, diventando un gioiello del territorio.

Adesso cosa succede? I cittadini credono nella vittoria, ed è lecito che sia così: "Un sogno che si avvera!", "E' un onore per tutti i mesagnesi", e ancora "E' un grande risultato, ma speriamo di riuscire a fare ancora meglio"; sono solo alcuni dei tanti commenti al post su facebook del sindaco.

Sarà necessario affrontare un ultimo step: ma quali sono le altre finaliste? Di seguito l'elenco completo, regione per regione.

- Liguria: Sestri Levante con il Tigullio (Ge)

- Veneto: Vicenza, Chioggia (Ve)

- Toscana: Viareggio (Lu), Grosseto

- Marche: Pesaro, Ascoli Piceno

- Campania: Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Sa)

- Puglia: Mesagne (Br)

- Sicilia: Siracusa