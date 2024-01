Capodanno a Mesagne: piazza piena per ballare con la discoteca Barbablù

MESAGNE - La centralissima Piazza Orsini del Balzo ha accolto la festa che si è svolta a Mesagne nella notte tra l’anno appena concluso e le prime ore del 2024. Il “Barbablù Club”, gli ‘amici da una vita’ Carmelo Dimaggio e Francesco Maizza, la scorsa estate hanno festeggiato i 50 anni dall'apertura dello storico club mesagnese. Un vero e proprio punto di riferimento per i giovani di allora. Dopo il successo con la riuscitissima serata del 10 agosto 2023, nella notte di San Silvestro la città ha potuto ballare nuovamente sulle note dei decenni passati ma anche su quelle attuali.

Ed ecco che in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, i due fondatori della discoteca hanno riproposto un'altra serata per chiudere in allegria il vecchio anno. L'evento di ieri (31 dicembre 2023) è iniziato alle 22.00 con i dj Domy Penta e Alex Pellegrino e l'irresistibile musica anni Settanta e Ottanta. Da mezzanotte in poi sono andati di scena gli artisti del “Circus Salento”: musicisti, cantanti, ballerini e giocolieri, che si sono esibiti per circa un’ora e mezza. A seguire, un nuovo momento con i dj Domy e Alex. Francesco Spagnolo “Wise” ha chiuso la serata con l’after party. Il sogno iniziato nel 1973 non si ferma, il Barbablù vive e vuol far ballare e divertire ancora a lungo.

Tanta soddisfazione per i presenti che, così come accaduto anche in molti altri Comuni della provincia, hanno potuto vivere il conto alla rovescia in compagnia. A Mesagne l'appuntamento del 31 dicembre è tornata a svolgersi lo scorso anno dopo più di 20 anni di assenza. In quell'occasione la serata era stata programmata in Piazza Vittorio Emanuele II con l'esibizione dello show Big Mama. Essenziale il supporto e la collaborazione della scuola Danza in disordine. Ospite speciale l'amatissimo influencer Giuseppe Ninno "Mandrake", che deliziò i presenti con l'interpretazione del suo tipico personaggio.