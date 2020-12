Babbo Natale indossa la divisa: i carabinieri portano doni alle pediatrie

Anche se quest’anno non è stato possibile entrare nel reparto di Pediatria per via delle disposizioni da Covid-19, i carabinieri delle compagnie di Francavilla Fontana e di San Vito dei Normanni, non hanno desistito ad abbracciare i bimbi ricoverati negli ospedali di Brindisi e della Città degli Imperiali, e hanno donato loro sorrisi e affetto, grazie alla collaborazione dell’associazione “Fiorediloto” di Torre Santa Susanna.

Tanti i regali, da quaderni, a pennarelli e giocattoli, a piccoli panettoni e capi di abbigliamento per far sentire la loro vicinanza a chi occupa le stanzette delle corsie dei reparti di pediatria degli ospedali “A. Perrino” e “Camberlingo”. E non solo solidarietà verso i più piccoli ma anche beneficenza nei riguardi di alcune famiglie in difficoltà della città di Villa Castelli, San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna, cui hanno contribuito alcuni supermercati di Ceglie Messapica ed Erchie.