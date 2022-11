Carlo Cracco in provincia di Brindisi: la "cialledda" è il piatto più apprezzato

SAVELLETRI (FASANO) - Il noto chef e conduttore televisivo Carlo Cracco, nei giorni scorsi, è stato in un provincia di Brindisi. A testimonianza di ciò, è possibile consultare una foto condivisa sul profilo instagram del locale "Mareducato" di Savelletri, frazione di Fasano.

"Finale di stagione Mareducato: il giudice è arrivato per il verdetto" si legge nello stesso post sui social.

Secondo le informazioni emerse, Cracco ha apprezzato in particolare la "cialledda", una delle tipicità gastronomiche più caratteristiche dell'hinterland fasanese, prepatata dallo chef del locale pugliese Giuseppe Semeraro.

Pezzi di pane raffermo immersi in una coppa contenente pomodorini della regina fatti a pezzi, cocomero barattiere, olio extravergine di oliva, origano, sale cipolla e aglio. Il tutto viene mescolato e lasciato a riposo prima di consumarlo. E’ questa una delle tante varianti della tipica cialledda fasanese.

Il celebre cuoco non ha mancato di scambiare un sorriso e qualche battuta con tutti i passanti che - riconoscendolo - volevano porgere un saluto a quello che - negli anni - è diventato un vero e proprio volto noto della televisione italiana.

Carlo Cracco, breve biografia

Carlo Cracco è nato a Creazzo, in provincia di Vicenza, l'8 ottobre 1965. E', come detto, sia un cuoco che personaggio televisivo e gastronomo italiano. Durante la sua carriera come chef è stato premiato con sei stelle Michelin.

Dopo aver frequentato l'istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Recoaro Terme e aver lavorato nel ristorante Da Remo di Vicenza, la svolta professionale avviene quando nel 1986 collabora con Gualtiero Marchesi a Milano. I piatti tipici per i quali ottiene il premio sono l'uovo marinato, l'insalata russa caramellata, le melanzane ai fiori di Sambuco con gamberi e il riso con le lenticchie. In seguito lavora ne La Meridiana a Garlenda e a Parigi, dove studia la cucina francese presso il ristorante dello chef Alain Ducasse, e al Lucas Carton sotto la guida di Alain Senderens. Da lì in poi la sua carriera prende il volo fino a prendere parte al programma Masterchef Italia (2011) insieme a Bruno Barbieri e Joe Bastianich.