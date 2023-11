Carovigno perde un pezzo della sua storia: scompare il cantautore Pinuccio Calò

CAROVIGNO - Attivo da anni nell'ambito culturale della propria comunità, Pinuccio Calò era uno dei personaggi simbolo della Città della 'nzegna. Il musicista è scomparso nel primo pomeriggio di ieri (23 novembre).

Per anni è stato uno di quei personaggi simbolo ad incarnare la cultura popolare del Comune nella provincia di Brindisi. Nei versi del brano "Paisu nuestru" esprimeva tutto il suo amore per la propria città natale: "Carovigno sei una perla in mezzo agli alberi di ulivo" citava nel testo, ed ancora "se tu parti non vedi l'ora di tornare".

Pinuccio Calò era un "poeta popolare" riconosciuto anche per le sue doti umane e che, a maggior ragione, non potrà mai essere dimenticato. Non è mancato il suo apporto costante alle iniziative culturali locali. Del resto, faceva parte del Gruppo sbandieratori battitori nzegna di Carovigno, ente storico costituito nel lontano 1966 su iniziativa del cavaliere Michele Creti.

"Mai avremmo immaginato di aver fatto giusto in tempo - scrive sui social lo stesso Gruppo della nzegna - Grazie per aver cantato le meraviglie della nostra terra, grazie per il dono dell’amore spassionato per le nostre tradizioni, grazie per l’orgoglio e la consapevolezza smisurata in quelle parole di uno dei tuoi versi più noti, così vere, così forti, così semplici, tanto da arrivare al cuore di tutti, ma proprio tutti - prosegue la nota - Versi che non smetteranno mai di suonare e cantare, forte, come un monito per noi tutti e per l’intera comunità carovignese che oggi ti abbraccia nel tuo viaggio, sostenendo e confortando i tuoi cari. Ciao Pinù".