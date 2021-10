Carrisiland Resort nell’Olimpo dei Parchi acquatici: vinto l’Oscar come Migliore Staff d’Italia

Carrisiland continua l’incetta di premi e riconoscimenti e nel 2021, vince l’Oscar come Migliore Staff d’Italia. Un premio che conferma l’importante lavoro che la famiglia di Carrisi svolge da 15 anni sul territorio salentino e che premia le capacità imprenditoriali e il lavoro profuso nel 2021, un anno particolare che ha messo inevitabilmente in difficoltà il settore. Venerdi 15 ottobre 2021 presso Movieland Park - Canevaworld Resort (Lazise, Vr) sono quindi stati consegnati i Parksmania Awards 2021. Dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia e con le dovute restrizioni è tornata la 20ma edizione dei Parksmania Awards, il prestigioso premio assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi divertimento italiani ed europei che si sono contraddisti durante la stagione nel settore amusement.

“Un riconoscimento importante, che arriva in un anno particolare quello della pandemia 2021. Tanti i sacrifici fatti che vengono ripagati da questo premio. Vogliamo dire grazie a Parksmania Awards e al nostro staff, ai nostri 300 collaboratori che quotidianamente si prodigano per garantire il miglior servizio e la miglior accoglienza ai nostri visitatori” – dichiara Marco Carrisi – “Un grazie al team di Carrisiland dalla Responsabile del personale, mia sorella Rosita Carrisi; e i miei collaboratori Alessandro Balestra, Raffaele Scaglione, Massimo Arsieni, Simone Turco, Mino Orofolo, Eugenio Arsieni e Giorgio Nestola, che sono qui presenti”.

Ritirato il premio la delegazione di Carrisiland è tornata a lavoro e ci tiene a ricordarvi le aperture speciali di Ottobre e Novembre del 30-31 ottobre, 1-2 e 7 Novembre con gli Halloween Day. Spettacoli, parate di Halloween con i nostri maghi, streghe, stregoni e gli sbandieratori! Visita del parco tematico, area boschiva, area divertimenti, aree pic nic, self service-tavola calda, bar, barbecue e degustazioni Casa Vinicola Marco Carrisi. Info 0831618152, prenotazioni pernotto presso Plaza Carrisi chiamando al 0831601947. Chi pernotta da noi ha diritto all’ingresso gratuito al Parco. I bambini 0/13 anni vestiti in maschera non pagano l’ingresso.