Il Castello di San Vito dei Normanni tra le location di una serie tv nazionale ambientata a Palermo

SAN VITO DEI NORMANNI - Questa sera - e per quattro puntate - andrà in onda su Canale 5 la serie tv "Più forti del destino", che annovera tra le protagoniste Loretta Goggi e Laura Chiatti.

Inoltre, nella giornata di ieri, BrindisiReport ha pubblicato un altro articolo in cui si annunciava la presenza di un'attrice brindisina.

Apulia film commission ha pubblicato l'elenco completo dei luoghi, tra le province di Lecce e Brindisi, presso cui questa estate hanno avuto luogo le riprese. Ad emergere è il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni.

La serie tv

L'ambientazione è la Palermo di fine Ottocento, mentre i temi riguardano la condizione della donna in quel periodo e i suoi processi di emancipazione. La vicenda si apre con una tragedia che riguarda l'incedio scoppiato in una mostra affollata di gente. Arianna, una delle protagoniste, approfitterà dell'occasione per inscenare la morte del marito. La vicenda, complessa ed affascinante, proseguirà riservando molte sorpese.

Quello che è lecito chiedersi è se effettivamente il Castello di San Vito dei Normanni fungerà - nell'ambientazione - da luogo della città siciliana, o se ci saranno degli avvenimenti che porteranno i protagonisti della fiction a spostarsi presso il Comune della provincia di Brindisi. Non resta che attendere lo svolgimento delle puntate, per poi cercare di scruttare dal teleschermo lo splendido castello sanvitese.