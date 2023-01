Aperti i casting per il corto “Animalist” di Fabrizio Pastore: ecco come candidarsi

BRINDISI - In queste ore, si è aperta una nuova possibiltà per gli attori locali e per gli appassionati di cinema. La selezione di cui si parla è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Puglia.

Per il cortometraggio dal titolo provvisorio “Animalist” di Fabrizio Pastore, prodotto da Premiere film con il sostegno dI Apulia film commission, si cercano gli interpreti per i seguenti ruoli:

- Anna: giovane donna (18/25 anni) dalla bellezza non convenzionale, molto carismatica.

- Christian: giovane uomo di 25/30 anni. Fisico asciutto, look alternativo.

- Proprietario bar: uomo di 50/60 ANNI, aspetto poco raccomandabile, fisicità importante.

- Guardia forestale: uomo di 40/50 anni. Contraddistinto da un aspetto rude, barba incolta, e da una corporatura media.

Come candidarsi

Prima di tutto, è opportuno sapere che le riprese si svolgeranno nel corso della seconda metà del mese di febbraio 2023.

Per partecipare ai casting è necessario inviare 2 foto (una in primo piano e l'altra in figura intera), oltreché far pervenire il propro il cv accompagnato da un link che rimanda ad uno showreel, al contatto mail castinginternationalab@gmail.com.

In assenza di showreel è possibile inviare un self tape di presentazione, della durata massima pari a 30 secondi.

Nell'email è essenziale indicare l'oggetto "Animalist + il ruolo per cui ci si propone". Gli organizzatori chiedono la gentilezza di nominare i files con il nome e il cognome del partecipante alla selezione. Gli attori selezionati saranno contattati per un provino specifico.