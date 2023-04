Aperto un nuovo casting: si cercano interpreti per il corto intitolato "Fuori luogo"

Apulia film commission ha ufficializzato l'apertura dei casting relativi al corto "Fuori luogo" di Sergio Panariello. La selezione è riservata a soli attori residenti in Puglia, iscritti sia all’Imaie che alla Production guide.

Il cortometraggio in questione è prodotto da Assedio Film, Beagle Media, ed Open Mind. Inoltre, è sostenuto da Apulia film commission. I ruoli per i quli si ricercano interpreti sono i seguenti.

- Andrea: 30/35 anni nella sua vita è sempre stato quello più razionale e negli schemi, rispetto all’amico Luca, col suo essere fuori luogo è la linea dramedy del corto, le sue battute sono secche e taglienti, mai forzate.

- Michelangelo: 35/40 anni un ragazzone dal viso gentile scomodo nell’abito troppo largo di un paio di misure, è il fratello di Luca.

- Luca: 30/35 anni è il migliore amico di Andrea, è morto, ma lo vediamo nei flashback, nelle situazioni in cui ha sempre spronato Andrea a prendersi la vita con più slancio. Molto diverso da Andrea

- Zio Antonio: 50enne è lo zio di Luca ed il papà di Lisca

- Lisca: una ragazza 19enne, la tipica trapper con tatuaggi, il suo atteggiamento scontroso e superiore nei confronti di Andrea risulta molto fastidioso

- Anziana signora: 65/70 anni

- Chiara: 30/35

- Tommaso della panzetta: 50enne capelli grigi arruffati

- Papà di Luca: 70 anni morto nella bara

- Rosa: 72 anni è la mamma affranta di Luca

- Ragazza approcciata (figurazione) 20/35 anni

Per candidarsi inviare 2 foto (primo piano e figura intera), cv e link a showreel (in assenza di showreel inviare selftape di presentazione durata massimo 30 secondi) alla mail fuoriluogocasting@gmail.com.

Indicare in oggetto Fuori Luogo - ruolo per cui ci si propone

Si chiede la gentilezza di nominare il files con Nome e Cognome

Gli attori selezionati saranno contattati per provino su parte.