"Cati piru ca ti mangiu", poesia e immagini profondamente brindisine

BRINDISI - Nelle ultime ore su tik tok, social media amato dai più giovani (ma non solo), è comparso un video che riprende alcuni tratti della città di Brindisi.

Contemporaneamente, una voce narrante enuncia i versi di "Cati puru ca ti mangiu", poesia scritta dall'avvocato Ennio Masiello.

La pubblicazione del contenuto, che include le suggestive riprese della città, si deve al profilo tik tok valeriatrv8.

Il video

I versi in italiano

Sarà l’afa che infuoca le strade, il freddo dell’inverno, il sole dell’estate, sarà la miseria che non si capisce, sarà la malaria…Ma come m'annoio! Mi annoio di bere, mi annoio di mangiare, di dormire, di alzarmi, di cambiare e scambiare, di ridere, di piangere, di innamorarmi; mi annoio di vivere e mi annoio di morire! Può essere che sia un vizio o che sia malattia, ma come mi puzza il lavoro. Che poi, se ci pensi quanti anni devi vivere? Il tempo che passa lo perdi a lavorare? C'è chi si arrabbia, chi si stizza ma a me proprio non va. Ne vale la pena che uno si sporca? Se l’acqua mi bagna, il sole mi asciuga. Non mi dispero, non mi faccio veleno; se si può scansare, ne facciamo a meno, che tanto, di giara, di piatto o di brocca ogni acqua che scorre al mare deve andare! Se qualche forestiero si mette a lavorare, ma “che ve ne frega?” Lasciatelo fare! Non serve la frusta, non occorre la mazza, ma basta il tempo: pure lui si adegua! Mai andare di fretta! Ragazzi, piano piano! Ma che credete che stiamo a Milano? Ma che “evoluzione”! Ma quale “progresso”! A Brindisi,tanto,viviamo lo stesso. Sarà l’afa? Sarà l’aria dolce? Il cielo, il mare, questo sole caldissimo? Sarà la miseria? Sarà la malaria? Sarà che ci sta qualche cosa nell’aria? Certo è che: i magri, i grassi, i dritti, gli storti, i buoni, i fessi, i vivi e i morti, i belli, i brutti, i cani, i gatti, a Brindisi tutti così siamo fatti!