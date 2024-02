"C'è posta per te": dopo il tradimento le chiede di sposarlo ma finisce male

Una proposta di matrimonio finita male con tanto di rifiuto e chiusura della busta. È quanto andato in onda ieri (17 febbraio) nel corso del programma "C'è posta per te" condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I protagonisti sono stati due ex innamorati del Brindisino: il signor Giuseppe, originario di Oria, e la signora Valeria di Francavilla Fontana.

La coppia è stata insieme per sette anni, fin quando la donna non ha scoperto che il suo compagno ha intrattenuto per sei mesi una relazione con una terza persona. Il tutto è avvenuto a seguito di un periodo di forte instabilità: Valeria si è allontanata per stare accanto alla madre, affetta da una grave malattia. Giuseppe si è sentito solo, tanto da cedere alla tentazione di un nuovo rapporto parallelo.

Le carte sono state scoperte quando l'altra donna ha reso pubblico il legame instaurato con Giuseppe. Anche se quest'ultimo preferiva Valeria, non è riuscito a tenerla accanto a sé. Da qui la scelta di affidarsi al programma televisivo.

Proprio negli studi Mediaset, l'uomo ha manifestato nuovamente l'amore per la sua ex, dichiarando di volerla sposare. Purtroppo (o per fortuna) le cose non sono finite bene. Valeria ha rifiutato il contatto diretto con Giuseppe ed i due sono tornati in Puglia con un forte senso di amarezza. Aver fatto entrare l'altra donna nella casa in cui la coppia conviveva, con lei momentanemente assente, è stato determinante.

La troupe di "C'è posta per te" giunse a Francavilla Fontana lo scorso 18 ottobre, quando uno dei postini della trasmissione bussò alla porta di Valeria per consegnarle la busta con l'invito di partecipazione. In quelle ore, infatti, le immagini si diffusero velocemente sul web.

