Da Ceglie Messapica a Berlino, la pizza "Valle d'Itria" vince la medaglia d’oro

CEGLIE MESSAPICA - Grazie a un impasto tutto pugliese condito con purea di fave e caciocavallo, crema di peperoni, capocollo di Martina Franca, fiordilatte e crumble di taralli ai semi di finocchietto, il 20enne pizzaiolo Giambattista Santoro, ha sbaragliato la concorrenza al "World Pizza Champioship 2022" di Parma, conquistando la medaglia d'oro nella categoria "pizza classica". Un successo di rilievo ottenuto grazie al sostegno del suo datore di lavoro, della famiglia e della fidanzata Sara.

Originario di Ceglie Messapica, città che ha lasciato dieci anni fa per trasferirsi in Germania con la famiglia, terminati gli studi e un corso di perfezionamento per pizzaioli, ad appena 16 anni, è entrato a far parte nella squadra della storica pizzeria "La Malga" di Berlino, aperta nel 1982. "Questo mestiere mi ha sempre sorpreso - racconta il giovane pizzaiolo - sono sempre stato molto curioso di vedere e di mangiare, soprattutto, le pizze e non ho avuto dubbi: ho terminato la scuola, frequentato una per pizzaioli e mi sono subito buttato nel lavoro, grazie anche all'esempio dei miei genitori".

Nell’edizione 2022 ( la 29esima) del campionato, i pizzaioli sono stati chiamati a confrontarsi in gare di cottura ma, anche, di abilità, la, pizza più larga e il pizzaiolo più veloce. Oltre 500 i partecipanti giunti da più di 40 Paesi del mondo alla più importante manifestazione di professionisti della pizza a livello internazionale che anticipa le innovazioni del piatto simbolo del Made in Italy.

Quello di Parma è il primo concorso internazionale per Giambattista Santoro dove, non solo si è aggiudicato il primo premio come migliore pizzaiolo tedesco, ma si è, anche, classificato al 17esimo posto nella classifica mondiale del “Pizza World Chiampionship". "Una vittoria che dedico alla mia famiglia, alla mia fidanzata e alla mia Ceglie - dichiara con emozione - e spero un giorno di poter realizzare il sogno di far ritorno nella mia città e aprire una pizzeria e, anche, aprire una pizzeria tutta mia a Berlino. Con Ceglie c'è e ci sarà sempre un legame indissolubile, ci torno ogni due, tre mesi perchè lì c'è gran parte della mia famiglia e la mia fidanzata che sta terminando gli studi ma Berlino mi ha dato tanto in questi anni in termini di lavoro e sostegno".