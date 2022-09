Ceglie food festival: prosegue la kermesse nella "Città della gastronomia"

CEGLIE MESSAPICA - Dopo il successo della prima serata, proseguono le attività del Ceglie Food Festival. L’evento, organizzato dalla New Music Promotion con il supporto del Comune di Ceglie Messapica, è tornato nelle piazze e nei vicoli del centro storico della Città della Gastronomia dopo la pausa pandemica.

Novità di questa edizione, i laboratori per i più piccini e i talk show dedicati agli ospiti della kermesse gastronomica, questa sera (3 settembre 2022) alle 19.00, nella sede del “Blooming Social Garden” – Med Cooking School – Chiostro San Domenico, a cura dell’Associazione “Fraila ETS”, si svolgerà il laboratorio di riciclo creativo sul tema “Capire l’importanza del riciclo della plastica”. Successivamente nella stessa location, spazio al talk show dal titolo “Il carrubo nella dieta mediterranea: biodiversità e gusto”, ospiti della chiacchierata condotta da Flavio Cellie, la prof.ssa Maria Lisa Clodoveo del dipartimento interdisciplinare di medicina dell’Università di Bari, il prof. Francesco Nigro dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), la dott.ssa Daniela Impedovo biologa nutrizionista e Carmela Riccardi architetta - contadina e imprenditrice dell’azienda Olère, che vede tra le produzioni i prodotti al carrubo. Dopo il talk show il gruppo di esperti si sposterà in Piazza Plebiscito per un cooking show e l’apertura della seconda serata condotta da Federico Quaranta.

Come ogni Ceglie Food Festival che si rispetti, anche quest’anno nella tre giorni, ci saranno degli spazi della città allestiti con il classico mercatino dei prodotti tipici e lo street food, tra le location Piazza Sant’Antonio, Corso Garibaldi, Via Muri, Largo Monterrone – Belvedere e Piazza Plebiscito.

Nell’ultima serata del festival, il 4 settembre 2022, alle 19.00, presso il “Blooming Social Garden” – Med Cooking School – Chiostro San Domenico, a cura dell’Associazione “Fraila ETS”, si svolgerà il laboratorio di riciclo creativo sul tema “Realizzare un ricettario depositario di tradizioni culinarie tipiche”. Dalle 21.00 spazio ai cooking show in Piazza Plebiscito.

La tre giorni sarà condita come sempre da musica e spettacoli itineranti che renderanno unico il borgo della Città di Ceglie Messapica, che accoglie settembre con una delle manifestazioni più apprezzate da cittadini, turisti e pugliesi che scelgono questo evento per una vacanza di prossimità.

Ecco il programma del palco centrale allestito in Piazza Plebiscito conduce Federico Quaranta – Inizio ore 21.00

Sabato 3 settembre

Carmela Riccardi - Masseria Agricola Olère

Angelo Giordano - Serit seeds of the world

Marco Pappadà - Chef di Antimo Ristorante

Marisa Andrisani - Pastry Chef

Domanica 4 settembre

Yeast - Human Biodiversity

XFood - Giovanni Ingletti e la brigata di XFood



Ecco il programma dei laboratori dedicati ai bambini al Blooming Social Garden – Med Cooking School – Chiostro San Domenico a cura dell’associazione FRAILA ETS inizio ore 19.00

Sabato 3 Settembre 2022

Laboratorio di riciclo creativo (4-10 anni).

Obiettivo: capire l’importanza del riciclo della plastica.

Domenica 4 Settembre 2022

Laboratorio di ricette e tradizione (4-10 anni).

Obiettivo: realizzare un ricettario depositario di tradizioni culinarie tipiche.

Per prenotare ed iscrivere i bambini al laboratorio contattare il n° 344 2746510

Intrattenimento Musicale Itinerante

Sabato 3 settembre

ore 21:00 - Piazza Sant'Antonio

Street Circus - Monsieur Barnaba in Valigia

ore 22:00 - Belvedere Monterrone

Street Circus - Gregucci Live

Domenica 4 settembre

ore 20:00 - Area street food

Street Circus - Mabò band in On the road

ore 20:00 - Belvedere Monterrone

Street Circus - IlAria in Fashionissima Me

ore 22:00 - Belvedere Monterrone

Street Circus - Il Grande Lebuski in BikeMan

ore 23:30 - Piazza Plebiscito

Street Circus - Tuppi in DJ set