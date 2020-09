Bestselected book: anche un cegliese tra i 70 migliori fotografi nazionali

CEGLIE MESSAPICA - " Inverno" del fotografo Cegliese Giovanni Convertino, è stata selezionata per far parte del terzo volume del Bestselected book, la raccolta materiale dei migliori scatti del 2019 di 70 fotografi, la cui prefazione, per questa edizione, porta la firma di Giuseppe Cicozzetti, critico d'arte, persona dotata di una sterminata cultura fotografica. “Far parte del progetto bestselected è motivo di grande felicità per me sia per la qualità del progetto che per il livello degli stessi fotografi coinvolti - commenta Giovanni Convertino - il filo rosso che unisce chi come me fa parte del libro e il suo ideatore è il profondo amore per la fotografia, per questo è un piacere farne parte e promuoverne il risultato”. Nato a Milano nel 1983, Giovanni Convertino si trasferisce a Ceglie Messapica nei primi anni 90. Laureato in ingegneria elettrica e da sempre affascinato dall’arte e le sue forme, tramite un caro amico scopre il mondo della fotografia. Qualche tempo dopo acquista la sua prima fotocamera ed entra per la prima volta in una camera oscura, permettendo inconsciamente alla fotografia di entrare per sempre a far parte della sua vita.

Bestselected è un progetto che nasce dall'amore per la fotografia di qualità dalla volontà di premiare, distinguere ed evidenziare quei fotografi amatori e e professionisti, disseminati nella rete, presenti con le loro opere nei vari social network e community di fotografia. Bestselected è una vetrina, una galleria di opere di quegli artisti che fanno fotografia di qualità, una fotografia di personalità ed emozione con precisi intenti artistici. Fotografi insomma che hanno da dire qualcosa, le cui opere sono manifestazione di una sensibilità sviluppata, individuale e unica. In Bestselected sono quindi selezionati e proposti i fotografi migliori presenti nelle rete con la possibilità di ammirare le loro opere più rappresentative. Una galleria nella quale gustare fotografia contemporanea di qualità in maniera immediata di coloro che potrebbero in futuro diventare i nuovi Giacomelli, Scianna, Fontana.