Dai banchi di scuola alla tv: i geniali fratelli cegliesi protagonisti su RaiGulp

CEGLIE MESSAPICA - I fratelli Pierleo e Mariantonietta Carlucci di Ceglie Messapica saranno i protagonisti della puntata di #Explorers – Community, in onda oggi, sabato 16 ottobre, alle 14.10 su Rai Gulp e su RaiPlay, e in replica domani, domenica 17 ottobre, alle 17.15. Pierleo e Mariantonietta Carlucci, 12 e 15 anni, sono noti per essere stati tra i finalisti in numerosi concorsi di matematica e letteratura. I due fratelli racconteranno la loro passione per la matematica, mentre Mariantonietta spiegherà anche come è nato l’amore per la lingua italiana, in seguito a una partecipazione alle Olimpiadi di Italiano. Per l’occasione, infatti, si cimenteranno in alcune prove di logica matematica.

La nuova edizione di #Explorers – Community ha preso il via sabato 25 settembre. Caratteristica di questa nuova edizione è l’arrivo in trasmissione di nuovi testimonial che, accanto ad alcuni dei ragazzi protagonisti della precedente, racconteranno le proprie storie e le proprie passioni. #Explorers si presenta come un programma crossmediale, che prevede la possibilità di interazione attraverso i social del canale, ovvero Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).