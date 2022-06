Il gelato di sant'Antonio: gianduia, wafer e pan di spagna in onore del Patrono

CEGLIE MESSAPICA - L'idea fu dell'allora parroco della Colleggiata di Ceglie Messapica, don Giuseppe De Sanctis: creare un gelato al gusto "Sant'Antonio", Patrono della città. E Francesco Molentino, titolare dello storico "Bar Roma", nel cuore del centro cittadino, prese la palla al balzo e creò un mix con crema gianduia, crema wafer e pan di spagna in onore di Antonio così da suggellare quel legame profondo con la comunità che dura, ormai, da un decennio.

Un gelato, però, in edizione limitata perchè si può gustare in occasione della tradizionale festa del 13 giugno e per tutto il periodo estivo. "Il gusto 'Sant'Antonio' ha come ingredienti la crema gianduia, la crema wafer e gianduia con pan di spagna - spiega Francesco Molentino -: il gianduia rappresenta il colore del saio del Santo francescano, il pandi spagna interpreta la bontà di Antonio, la sua bellezza, docilità. Mentre i due variegati, gianduia e wafer, svelano la sua misticità e il suo dottorato." Una creazione originale, quindi, tutta da provare.