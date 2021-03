Alla giornalista Lucrezia Argentiero il premio nazionale "Tommaso Francavilla"

CEGLIE MESSAPICA - Lucrezia Argentiero, giornalista del Touringclub.it di Milano, originaria di Ceglie Messapica, è la vincitrice del premio nazionale gioralistico "Tommaso Francavilla", istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti impegnati nella divulgazione della cultura politica, storica e sociale, in particolare della Puglia. Il premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacità di divulgazione delle notizie, così come ha sempre operato Tommaso Francavilla.

Il premio viene organizzato, ogni anno, dall' associazione culturale “La Piazza”, editrice dell’omonimo periodico di vita culturale e sociale di Alberobello, con il patrocinio della presidenza del consiglio regionale della Puglia, del Comune di Alberobello, città Unesco patrimonio della cultura mondiale, e del Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Puglia. Viene assegnato ogni anno, il 19 marzo, giorno della sua nascita, festa dedicata a San Giuseppe, padre, artigiano, emblema eterno della fedeltà familiare e dell’onestà nella società e nel mondo del lavoro. La cerimonia di premiazione, prevista per venerdì 19 marzo 2021 presso la sala del consigliorRegionale della Puglia è rinviata a data da destinarsi per l'emergenza Covid-19.

"Sono molto felice per questo premio e ringrazio la giuria per aver scelto il mio reportage - spiega la Argentiero. Mi inorgoglisce e rafforza ancora di più il legame con la mia Puglia. Chissà se un giorno mi perdonerà per averla abbandonata un po’ di anni. Ora sono pronta a recuperare il tempo e a dedicarle tutte le attenzioni possibili."