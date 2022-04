Le nozze di diamante di Giuseppe e Maria, oggi sposi da 60 anni

CEGLIE MESSAPICA - All'ombra della cupola della chiesa di San Rocco di Ceglie Messapica, con la benedizione del parroco don Lorenzo Elia, hanno rinnovato la promessa di eterno amore, Giuseppe Argentiero e Maria Gallone, che ieri, lunedì 11 aprile 2022, hanno festeggiato un grande traguardo: le nozze di diamante. La coppia, 80 anni lei e 82 anni lui, si è sposata nella città messapica il 10 marzo del 1962, appena ventenni, sugellando con un sì quel primo amore, l'uno per l'altra.

Poco dopo si sono poi trasferiti in Germania, in un paese vicino Monaco di Baviera dove sono nati i figli Martino e Rosa Maria. Per oltre vent'anni hanno lavorato in una fabbrica di tappezzeria, superato con l'unione e la forza dell'amore la malattia di Giuseppe e vinto molte gare di pesca sportiva.

"La loro è stata una vita felice con piccole e semplici cose - racconta la figlia Rosa -, si sono conosciuti giovanissimi a Ceglie, sposati e divertiti tanto. Hanno viaggiato, non si sono mai fatti mancare nulla e, soprattutto, non hanno mai fatto mancare nulla a noi figli e a tutta la famiglia anche quando hanno deciso di tornare a vivere a Ceglie. Papà per qualche anno è rimasto in Germania con mio fratello che vive tuttora lì e mamma ed io siamo tornati qui. A loro auguro ogni bene e tanta felicità. Una vita passata assieme, vivendo momenti belli ma superando, anche, le avversità solo con la forza dell'unione".

L'evento di ieri è stato riservato ai familiari più stretti. La coppia ha due figli, tre nipoti e quattro pronipoti.