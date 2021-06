L'oro bianco di Puglia: Masseria Fragnite su Linea Verde Tour

CEGLIE MESSAPICA - Tra pascoli e prelibatezze gastronomiche, la carovana di Linea Verde, storico programma di Rai Uno, torna a Ceglie Messapica per raccontare l'oro bianco della Valle d'Itria: il latte e i suoi derivati. Sarà, ancora una volta, Federico Quaranta, conduttore e ormai di casa nella città messapica ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio nella tradizione pugliese facendo tappa a Masseria Fragnite, della famiglia Caliandro. Una dimora nata tra la fine del '600 e gli inizi del '700 ubicata sulla via provinciale per Ostuni, da alcuni anni fulcro della produzione artigianale e a chilometro zero di formaggi freschi e stagionati, che hanno ormai conquistato posti di primo piano nell'enogastronomia nazionale ed internazionale.

Sono quattro le puntate di Linea Verde tour sulla Puglia, in onda a partire da sabato 3 luglio. Due sulla provincia di Brindisi e Bat e due su Lecce e Taranto. Per quella girata a Ceglie Messapica è prevista la messa in onda il 10 luglio alle ore 14. Insieme a Federico Quaranta anche Giulia Capocchi e Peppone, che racconteranno in profondità i territori ricchi di storia e tradizioni della Puglia. Linea Verte tour è frutto di un accordo di Pugliapromozione con RaiCom che prevede la realizzazione e messa in onda di otto puntate, interamente dedicate alla Puglia e precisamente 1 puntata per Linea verde life, 4 puntate per Linea Verde tour, 2 puntate per Linea Verde Estate e 1 puntata per Linea Blu.