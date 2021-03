Il pastry chef Damiano Suma è medaglia d'argento per la "migliore colomba 2021"

CEGLIE MESSAPICA - La Puglia e la provincia di Brindisi trionfano al concorso nazionale "Migliore colomba italiana 2021" grazie alla professionalità del pastry chef Damiano Suma, di Ceglie Messapica, che porta a casa un'altra medaglia d'argento per la categoria "colomba innovativa", dopo aver vinto lo scorso ottobre, la medesima medaglia, per il migliore panettone del mondo. L'evento è stato organizzato dalla Fipgc, la federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria, e trasmesso oggi, mercoledì 3 marzo 2021, da Ercolano, su tutti i canali social. A determinare la vittoria nelle classi "classica" e "innovativa" una giuria composta dai campioni del mondo pastry chef Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra, Maurizio Santilli, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere.

Damiano Suma, pasticcere presso il "Gran Bar" di Ostuni, tra i 185 partecipanti alla manifestazione, ha vinto con una colomba che ricorda il "biscotto cegliese" con caffè, amarene e mandorle e, rigorosamente, lievito naturale fresco. Materie prime che valorizzano il terriorio messapico e che hanno convinto la giuria. "Anche questa era una grande sfida - commenta Suma - perchè era la prima volta in un concorso di questo tipo. Dedico questa medaglia alla mia città, Ceglie Messapica, alla mia famiglia, ai colleghi cegliesi e un enorme grazie ai titolari del "Gran Bar" dove lavoro. Adesso andiamo avanti per tante altre belle novità".

La manifestazione

I concorrenti hanno presentato alla giuria una colomba per un numero di due pezzi uguali tra loro del peso di 1 chilogrammo ciascuna. Più nello specifico, per "colomba innovativa" si intendvae una colomba con inserimento di canditi, frutta secca, cioccolato o qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da una colomba classica. Mentre per "colomba classica" si intendeva una colomba con il solo inserimento di canditi d’arancia, con aroma a piacere e ricoperta di glassa croccante.