Le eccellenze pugliesi a portata di click: il negozio on line di una giovane coppia

CEGLIE MESSAPICA - Per chi ha nostalgia della Puglia, dei suoi sapori, delle sue tradizioni o per chi sogna un giorno di visitarla, da domenica 1 Novembre sarà on line pugliapackshop.com, il negozio on line ideato e realizzato da una giovane coppia di Ceglie Messapica, Teodosio Demitri, 31 anni, con esperienza decennale nel settore alimentare e dello street food, e Cosima Chirico, 34 anni, laureata in Economia indirizzo Marketing e Comunicazione. Entrambi hanno unito la tradizione con l'innovazione e il desiderio di vedere la propria terra esplodere di opportunità lavorative. Oggi ripartono da qui, da quella parte dello zoccolo d’Italia dove i giovani fuggono al nord o all’estero per trovare lavoro, ma spinti dalla voglia di portare la Puglia ovunque, anche e soprattutto in tempi di pandemia.

"Siamo abbracciati da eccellenze enogastronomiche e artigianali, per non parlare delle meraviglie artistiche e paesaggistiche che colorano il nostro territorio, costellato dal fascino di tantissimi borghi medievali - spiegano - queste sono state le leve che ci hanno aiutato a crederci nonostante il periodo che stiamo attraversando. Da una parte vogliamo dare accesso a chiunque ed ovunque alle eccellenze pugliesi, e dall’altra parte vogliamo elevare le piccole attività produttive nel mondo web 4.0. Oggi, la grande difficoltà che incontrano le attività produttive, è proprio l’approccio alle nuove tecnologie, alle continue innovazioni degli strumenti, perché impegnati giustamente nella produzione, aggiungendo anche le limitate risorse economiche per portare il digital al loro interno. Abbiamo avuto modo di parlare con le piccole attività, di ascoltare le loro difficoltà dettate dal periodo Covid, e siamo pronti a valicarle. Questo è quello che vogliamo fare. Ma aggiungiamo anche la voglia di portare innovazione in quelle realtà ricchissime di tradizione, dove l’artigianalità è l’aspetto cardine. Vogliamo aiutare proprio loro, in modo che possano continuare a fare quello che sanno fare benissimo, ossia i loro prodotti, e noi occuparci di tutto quello che è digital."

Sulla piattaforma e-commerce si possono trovare i prodotti da forno come il biscotto pugliese, taralli, le frise. Nella bottega drogheria si potranno acquistare confetture, sott’oli, miele, cioccolato, farine e pasta. La bottega del caseificio, della salumeria, il fruttivendolo, la cantina per i vini e il frantoio per l' oro verde, l’olio. Infine, ampio spazio all’arte di produrre manufatti con materiali naturali come le creme al ficus e all’olio d’oliva, ai ricami, ai panari, alle ceramiche ed infine le luminarie pugliesi delle feste patronali. "Il nostro progetto - concludono - vuole garantire la filiera corta, anche se potrebbe sembrare un paradosso. Perché a differenza di molti e-commerce, i prodotti partono direttamente dai produttori, garantendo in questo modo un prodotto sempre fresco e genuino, controllato dalla produzione alla consegna al vettore, da parte del produttore. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti un prodotto 100% di qualità."