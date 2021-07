“Puglia Tipica”, la vetrina delle delle Pro Loco pugliesi a Ceglie Messapica

Appuntamento, con la nona edizione, a sabato 24 e domenica 25 luglio lungo via Muri e Largo Belvedere Monterrone

CEGLIE MESSAPICA - Ritorna l’appuntamento clou delle Pro Loco pugliesi, la fiera delle fiere delle associazioni Unpli della nostra Terra: Puglia Tipica. L'iniziativa, nata organizzata per la prima volta nel 2010, riunisce le Pro Loco di Puglia e mette in mostra le tipicità e le peculiarità enogastronomiche, folkloristiche, culturali dei diversi territori della nostra regione. Organizzata dal comitato regionale Unpli Puglia, l'evento gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Ceglie Messapica, quest'anno paese ospitante dell'appuntamento.

Per l'edizione 2021 grande è stata e sarà nel corso dell'iniziativa la collaborazione con le Pro Loco di Ceglie Messapica, Ostuni ‘La Bianca tra gli Ulivi’ e di San Michele Salentino. Appuntamento a sabato 24 e domenica 25 luglio lungo via Muri e Largo Belvedere Monterrone. Location principale della nona edizione di Puglia Tipica sarà il pregevolissimo centro storico di Ceglie Messapica che diventerà una grande vetrina per tutte le Pro Loco di Puglia.

“Torniamo a riunirci con tutte le accortezze del periodo, ma con grande soddisfazione e grande entusiasmo”, spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, “Anche quest'anno le Pro Loco pugliesi metteranno in vetrina le bellezze, le preziose caratteristiche, le iniziative dei loro territori. Grazie alla Regione Puglia, alla Città di Ceglie Messapica e a tutte le Pro Loco Unpli aderenti per il lavoro svolto finora e per il grande slancio operativo mostrati nell'ottica dell'edizione della ripartenza”.